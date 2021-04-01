Петербург ожидает потепления до +18°С в апреле

В Петербурге главный синоптик Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов рассказал, о том, какая погода ждет жителей города и Ленинградской области в ближайший месяц. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

По мнению Колесова, апрель будет достаточно теплым.

Синоптик объясняет, что в ближайшее время температура воздуха будет не особо высокой. Однако весна стремительно набирает обороты.

Так, сегодня днем воздух прогревается примерно от +4 до +9 градусов по Цельсию.

И в следующие три дня прогнозируют такую же погоду.

Колесов предупреждает, что по ночам температура все же будет понижаться до небольших минусовых значений.

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга заметил, что самым теплым временем весны будет вторая и третья декада апреля.

Тогда температура воздуха повысится от +12 до +18 градусов по Цельсию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Ситцевая улица вновь в ямах. Дождь смыл недавний труд асфальтобетонщиков.