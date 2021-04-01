В Петербурге хотят запретить оборот одноразовых товаров из пластика

Через 5 лет в России могут запретить оборот одноразовых товаров из полимерных материалов. С такой инициативой выступила депутат петербургского парламента Надежда Тихонова.

Планируется запретить одноразовые товары, которые могут быть заменены на многоразовые или экологичные. Первым делом нужно изъять из оборота одноразовую посуду, коктейльные трубочки, ленты и палочки от воздушных шаров, пакеты и ушные палочки, считает депутат.

Тихонова предлагает дать дополнительные полномочия субъектам Российской Федерации по введению более широких перечней одноразовых товаров, которые подлежат запрету. Тогда регионы должны будут организовать на своей территории переход на многоразовые товары. Ограничения должны вводиться шаг за шагом. Обезвреживание и захоронение полимерных и комбинированных материалов без обработки может быть запрещено уже через два года.

Документ внесен в городской парламент. В случае утверждения Законодательным собранием его отправят на рассмотрение в Госдуму.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обмельчавшая река Новая просится в нацпроект «Экология».