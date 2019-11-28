Обмельчавшая река Новая просится в нацпроект «Экология»

Петербургские активисты совместно с представителями аэропорта Пулково убедились в прекращении сливов в реку Новую. Водоем стал заметно чище, но состояние его все еще оставляет желать лучшего.

Пулково прекратил сброс сточных вод в канал Новый. Это подтверждает проверка Управления Росприроднадзора. Однако работа все еще продолжается.

Небольшое вытекание было обнаружено на одном из выпусков. Причиной этого, как считают активисты, могло стать повреждение трубы или выход грунтовых вод. Несмотря на то, что течь не оказывает существенного влияния на реку, представители Пулково заверили, что проведут тампонаж.

Состояние реки Новой, по словам местных жителей, заметно улучшилось в последнее время. Но водоем все еще нуждается в реабилитации.

«Я могу заметить, что сейчас река стала гораздо чище. Положительные изменения и тенденции есть, но не достаточно проточности для полного восстановления. Река на мели из-за недостатка водостоков. Мы надеемся, что нашу реку включат в нацпроект «Экология» и будет разработан проект по увеличению проточности», — рассказал gazeta.spb.ru лидер движение «Ульянка Экология», муниципальный депутат МО «Ульянка» Павел Брагин.

Национальный проект «Экология» рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Среди его задач — экологическая реабилитация водных объектов.

Напомним, состояние реки Новой всерьез обеспокоило жителей Кировского района. Водоем источал неприятный запах, напоминающий тухлые яйца, и периодически менял цвет. На поверхности и близ реки горожане находили мертвых рыб и уток.

Как оказалось, причиной бед реки Новой стал слив антиобледенительной жидкости, используемой для обработки самолетов в аэропорту Пулково. В июле 2019 года оператор аэропорта «Пулково» — ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» перекрыл выпуск сточных вод в канал Новый, входящий в одноименную реку. К аэропорту поданы иски на сумму 162 млн 662 тыс. рублей.