Росприроднадзор в очередной раз проверил «Пулково» на сброс сточных вод

Росприроднадзор в очередной раз проверил «Пулково» на сброс сточных вод
Поводом для проверки стало наступление холодов. Фото:http://78.rpn.gov.ru/

Сотрудники Росприроднадзора проверили выпуски сточных вод, которые отводились в канал Новый с территории аэропорта «Пулково».

«Пулково» не предоставил Росприроднадзору информацию о том, куда происходят сливы антиобледенительной жидкости. Это послужило поводом для повторной проверки. В июле 2019 года «Пулково» прекратил выпуск сточных вод в канал Новый после обнаружения нарушений.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области все еще идет рассмотрение иска на 162 млн рублей Росприроднадзора к ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» о возмещении вреда реке Новая сбросом сточных вод.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу бывшего совладельца и председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова. Его обвиняют в растрате 1 млрд 783 млн рублей.

загрязнение воды пулково росприроднадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Совершаева записала прощальное обращение
Большегруз повредил пешеходную галерею на Обуховской Обороны
Росприроднадзор в очередной раз проверил «Пулково» на сброс сточных вод
В подвале магазина на Новочеркасском обнаружили полусгнивший голый труп
В Петербурге обеззаразили от личинок 24 тонны клементинов
У «Черной речки» произошло ДТП с маршруткой
Пара обчистила продуктовый на 11 тысяч на Маршала Захарова
Доверчивый пенсионер передал мошенникам миллион на Фонтанке