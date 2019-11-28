Росприроднадзор в очередной раз проверил «Пулково» на сброс сточных вод

Сотрудники Росприроднадзора проверили выпуски сточных вод, которые отводились в канал Новый с территории аэропорта «Пулково».

«Пулково» не предоставил Росприроднадзору информацию о том, куда происходят сливы антиобледенительной жидкости. Это послужило поводом для повторной проверки. В июле 2019 года «Пулково» прекратил выпуск сточных вод в канал Новый после обнаружения нарушений.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области все еще идет рассмотрение иска на 162 млн рублей Росприроднадзора к ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» о возмещении вреда реке Новая сбросом сточных вод.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу бывшего совладельца и председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова. Его обвиняют в растрате 1 млрд 783 млн рублей.