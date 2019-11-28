Совладелец банка «Советский» получил три года в колонии

Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении в банке "Советский". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении в банке "Советский". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу бывшего совладельца и председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова. Его обвиняют в растрате 1 млрд 783 млн рублей.

Карпову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гражданский иск представителя потерпевшего АО банк «Советский», государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», о взыскании с Карпова и соучастников 1 млрд 783 млн рублей признан судом по правом. Материалы переданы на рассмотрение.

Суд установил, что Карпов вместе с соучастниками путем выдачи заведомо невозвратных кредитов похитил 1 млрд 783 млн рублей. Деньги были перечислены на счета подконтрольных им организаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начальник кредитного управления банка «Советский» Андрей Кузнецов получил четыре года условно со штрафом 500 тыс. рублей. Он также был фигурантом дела о присвоении 1 млрд 783 млн.