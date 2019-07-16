Пулково прекратил сброс сточных вод в реку Новую

Реку Новую защитили от сливов из Пулково. Фото: 78.rpn.gov.ru

Реку Новую защитили от сливов из Пулково. Фото: 78.rpn.gov.ru

Оператор аэропорта Пулково, ООО «Воздушыне Ворота Северной Столицы», 16 июля перекрыл выпуск сточных вод в реку Новая. Этом предшествовали судебные тяжбы, штрафы и жалобы местных жителей.

«На сегодняшний день сброс сточных вод в канал Новый прекращен. Общество завершает работы по переключению стоков в сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», — сообщили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Ведомство продолжит наблюдать за ситуацией в аэропорте. Эффективность мер смогут оценить в осенне-зимний период.

Кроме того, 4 сентября состоится очередное заседание по иску Росприроднадзора о взыскании 162 млн 662 тыс. рублей за ущерб реке Новой.

Напомним, жители Петербурга неоднократно жаловались на проблемы реки Новой. На водоеме гибли рыбы и птицы. Рядом ощущался неприятный запах.

В пробах, взятых на реке, были обнаружены следы антиобледенительной жидкости, которую используют для обработки самолетов в Пулково.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на реке Новой спасли выводок утят.