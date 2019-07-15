Чиновники спасли утят на Новой реке

Сегодня, 15 июля, специалисты подведомственного комитету по природопользованию Санкт-Петербурга СПб ГКУ «Ленводхох» спасли выводок утят.

О происшествии сообщила активистка из СПб ОО «Ульянка Экология». Она рассказала, что вокруг гидравлического сооружения в реке Новой плавает утка с громко кричит, рядом плавают утята и не могут выбраться.

Специалисты СПб ГКУ «Ленводхоз» прибыли на место и освободили утят из шахты водосбора. Затем детеныши были выпущены в водоем к маме-утке.

Это произошло в связи с тем, что гидравлическое сооружение было оборудовано сеткой, куда могли проникнуть детеныши, а размер взрослой птицы этого сделать не позволял. Специалисты закрепили на ГТС более мелкую сетку для того, чтобы не допустить повторения инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое организаторов детского отдыха в Петербурге заподозрены в картельном сговоре.