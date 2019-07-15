Двое организаторов детского отдыха в Петербурге заподозрены в картельном сговоре

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу завела уголовное дело в отношении двух городских туристических фирм.

Данные турфирмы занимаются организацией детского летнего отдыха — ООО «АСИ-Тур» и ООО «Земля-Тур», сообщили Gazeta.SPb в ФАС. Предполагается, что эти организации состояли в картельном сговоре, принимая участие в торгах на оказание услуг стационарного летнего отдыха детей на территории Северной столицы и Ленинградской области.

Установлено, что с 2016 по 2019 год организации пользовались одним ip-адресом и указывали одинаковый юридический адрес, принимая участие в одном и том же аукционе. Отмечается, что начальная минимальная стоимость проекта снижалась на 0,5%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вернувшись в Петербург из отпуска, мужчина не нашел свою иномарку за 5,7 млн рублей.