Вернувшись в Петербург из отпуска мужчина не нашел свою иномарку за 5,7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Мужчина, проживающий в Мурманске, отправляйся на отдых в Сочи. Однако до Санкт-Петербурга добрался на автомобиле. Он оставил машину у гостиницы «Россия».

Вернувшись из отпуска 42-летний мужчина не обнаружил своего автомобиля марки «Тойота», в связи с чем обратился к сотрудникам правоохранительных органов вчера, 14 июля. Пострадавший проживает в городе Зполярный.

Он рассказал сотрудникам полиции, что оставил автомобиль стоимостью 5,7 миллионов рублей 7 июля на парковке у гостиницы «Россия», расположенной на площади Чернышевского. Затем автовладелец отправился в Сочи.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Приняты меры, направленные на установление личностей и поиск злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что учитель и ветеринар отправятся в колонию за производство наркотиков.

иномарка кража авто полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смузи из муравьев, кузнечиков и личинок шелкопряда может защитить от рака
Вернувшись в Петербург из отпуска мужчина не нашел свою иномарку за 5,7 млн ...
На Гражданском проспекте в ДТП погиб 19-летний юноша
С 2018 года доходы от парковок в Петербурге выросли на 43%
Жители Парнаса показали, чего им не хватает, в интерактивной форме
Глава спецподразделения ФСБ «Альфа» ушел в отставку
«Зенит» собирается поменять Джорджевича на Евгеньева
Напавшему с ножом на флориста из-за отсутствия роз ужесточили наказание