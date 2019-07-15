Вернувшись в Петербург из отпуска мужчина не нашел свою иномарку за 5,7 млн рублей

Мужчина, проживающий в Мурманске, отправляйся на отдых в Сочи. Однако до Санкт-Петербурга добрался на автомобиле. Он оставил машину у гостиницы «Россия».

Вернувшись из отпуска 42-летний мужчина не обнаружил своего автомобиля марки «Тойота», в связи с чем обратился к сотрудникам правоохранительных органов вчера, 14 июля. Пострадавший проживает в городе Зполярный.

Он рассказал сотрудникам полиции, что оставил автомобиль стоимостью 5,7 миллионов рублей 7 июля на парковке у гостиницы «Россия», расположенной на площади Чернышевского. Затем автовладелец отправился в Сочи.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Приняты меры, направленные на установление личностей и поиск злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что учитель и ветеринар отправятся в колонию за производство наркотиков.