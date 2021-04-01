Старт весеннего призыва в стране: Петербург выполнит план по призыву в армию, несмотря на трудности из-за ковид-19

В России сегодня началась весенне-летняя кампания по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, у Петербурга же план призыва 2651 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Известно, что районные призывные пункты уже прошли необходимую санитарную обработку.

В каждом из них есть градусники, маски и антисептики.

При этом, призывники будут проходить обязательное тестирование на ковид-19.

А если заболевание подтвердится, то новобранец отправится на карантин, после чего будет обследован повторно.

Сообщается, что призывные пункты будут ждать молодых людей до 15 июля.

Александр Беглов пояснил, что несмотря на проблемы, возникающие из-за коронавируса, Петербург справится с задачей и выполнит план призыва.

«Уверен, что несмотря на трудности, город успешно выполнит план. Это уже третий призыв в условиях коронавирусных ограничений. Опыт его организации и проведения мы уже отработали», – отметил губернатор.

Примерно 20% новобранцев должны иметь высшее образование. Потому что часть из них направят в научные роты.

Согласно традиции, некоторые молодые люди отправятся служить в одно из самых элитных подразделений – Президентский полк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 29 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.