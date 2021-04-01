В Петербурге мать могла убить пятилетнего сына, пытаясь изгнать из него демонов

Ребенок погиб во время обряда экзорцизма. На его теле нашли многочисленные ожоги.

В Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельства смерти пятилетнего мальчика, которого могла убить собственная мать, пытаясь изгнать из ребенка нечистую силу. Об этом пишет «Мойка78», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в квартире на Приморском проспекте, бездыханное тело мальчика нашли на балконе. На теле были обнаружены многочисленные ожоги. Мать, находившаяся в этот момент дома, заявила, что ребенок умер, так как ошпарился, пока принимал ванну.

Бабушка погибшего уверяет, что накануне трагедии ей звонила дочь и заявила, что в пятилетку вселился демон. Пожилая женщина попыталась защитить мальчика, но пришла слишком поздно.

В отношении петербурженки возбудили уголовное дело, а труп направили в морг для выяснения обстоятельств смерти.

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