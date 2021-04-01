В Красносельском районе на парковке нашли тело бизнесмена, замотанное скотчем

Неизвестные обокрали квартиру погибшего, а также связали и избили его сожительницу.

В Красносельском районе на парковке дома нашли бездыханное тело предпринимателя, замотанное скотчем. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел на улице адмирала Черокова. Там на парковке нашли труп бизнесмена. В результате выяснилось, что его квартиру обокрали – оттуда пропали полмиллиона рублей, часы и смартфон. Также неизвестные избили и связали сожительницу предпринимателя. Они требовали, что та не сообщала о произошедшем в полицию.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и ищут злоумышленников. Подробности пока не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело пятилетнего мальчика с ожогами найдено на балконе в Петербурге. Мальчик жил с 32-летней матерью, его родители уже несколько лет в разводе.