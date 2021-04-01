Грачева, оставшаяся без рук из-за экс-супруга, ждет ребенка от нового возлюбленного из Петербурга

Женщина станет мамой в третий раз.

Маргарита Грачева, которая стала жертвой ревнивого бывшего мужа и лишилась обеих кистей, снова станет мамой. Женщина ждет ребенка от возлюбленного из Санкт-Петербурга – сейчас они воспитывают двух мальчиков. Новостью россиянка поделилась в Instagram-аккаунте.

Грачева поделилась фотографией, на которой видно округлившийся животик. Женщину на снимке заботливо обнимает нынешний супруг. Она призналась, что ждет ребенка и выразила надежду, что подписчики за нее порадуются.

Напоминаем, что инцидент с Грачевой произошел в 2017 году. Ревнивый муж вывез женщину в лес и отрубил там кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Сейчас преступник сидит в тюрьме, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. В результате происшествия врачи спасли одну руку Грачевой, вместо второй у нее протез.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маргарита Грачева, которую бывший муж оставил без рук, тайно вышла замуж в Петербурге.