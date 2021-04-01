Познер прокомментировал протесты в Тбилиси

Телеведущий впервые высказал свое мнение по поводу произошедшего.

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал протесты, которые вспыхнули в Тбилиси после его проезда. Своим мнением он поделился на сайте «Познер Online».

Он отметил, что не планирует общаться с журналистами по этому поводу. Познер считает, что люди, «которые устроили этот шабаш», не стоят внимания. Телеведущий убежден, что им будет «много чести», если он начнет высказываться по поводу протестов, поэтому он не станет.

Напоминаем, что Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Это вызвало бурную реакцию среди населения – граждане устроили протесты. На митинг вышли люди, недовольные словами журналиста по поводу того, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Из-за происшествия Познеру пришлось вернуться в Москву.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия заявила, что в Грузию опасно ездить после инцидента с Познером.