На Пулковском шоссе госпитализировали мужчину, до полусмерти избитого у подъезда

Московском районе неизвестные избили петербуржцу до полусмерти и оставили умирать у подъезда. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в четверг, 1 апреля. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации мужчины в тяжелом состоянии от дома №11 на Пулковском шоссе.

Как стало известно Gazeta.SPb, пострадавшего доставили в больницу закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, множественными геморрагическими очагами, контузией в обеих лобных и височных долях, острыми двусторонними субдуральными гематомами и переломом затылочной кости.

Стражи порядка устанавливают наличие видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Шаверме» у «Василеостровской» до полусмерти избили посетителя.