В «Шаверме» у «Василеостровской» до полусмерти избили посетителя

В &#171;Шаверме&#187; у &#171;Василеостровской&#187; до полусмерти избили посетителя
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Василеостровском районе Петербурга произошла серьезная драка у одного из кафе. Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство.

В среду, 24 марта, бригада скорой помощи госпитализировала 21-летнего мужчину. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы и груди, проникающей колото-резаной раной левой гемисферы с повреждением височной доли, переломом височной доли, колото-резаной раной грудной клетки лопаточной области.

Как стало известно Gazeta.spb, прибывшие к месту происшествия полицейские опросили отца пострадавшего. По словам 48-летнего мужчины, 23 марта он был в отъезде. Утром ему позвонил сын и сообщил, что у него болит голова, и что накануне ночью он подрался в кафе «Шаверма» рядом со станцией метро «Василеостровская». После родитель отвез сына в травмпункт.

Причины потасовки выясняются. Полицейские изучат записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что прохожие заметили жестоко избитого пенсионера у парадной на Металлистов.

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