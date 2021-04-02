Председателю СК России доложили о деле врача-нефролога

Председателю СК России доложили о деле врача-нефролога
Председателю СК России доложили о деле врача-нефролога. Фото: pixabay

Председатель СК России получил доклад Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу о ходе расследования уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденного 24 марта 2010 года по факту пропажи женщины 1960 года рождения.

9 декабря прошлого года на прием к Александру Бастрыкину обратился отец женщины. Александр Бастрыкин поручил возобновить дело. Так, 30 марта задержали мужа убитой известного специалиста по почкам Александра Земченкова. Мужа допросили на полиграфе. Его обвинили в преступлении.

Следствием было установлено, что 23 февраля 2010 года Земченков дома поссорился с женой убил её. После чего расчленил, выбросил останки в мусор, обратился в полицию о пропаже и даже отправил заявку на передачу «Жди меня».

Сейчас идёт расследование всех обстоятельств убийства. Дело Земченкова находятся на особом контроле Председателя СК России.

Александр Бастрыкин полиция следственный комитет следствие убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Председателю СК России доложили о деле врача-нефролога
Как поедет Петербург после транспортной реформы
Число заявлений на прием в первые классы в Ленобласти превысило 7,7 тысяч
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 405 человек
Петербуржец оплатил почти 850 тысяч рублей долга по алиментам своим дочерям
Полицией задержана группа преступников, выращивавших и продававших наркотики
Слезает кожа и возникают тромбы: последствия разных вакцин от COVID-19 в мире
Мужчина получил пулю в ногу после стрельбы у ресторана на Аптекарской набережной