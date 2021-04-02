Председателю СК России доложили о деле врача-нефролога

Председатель СК России получил доклад Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу о ходе расследования уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденного 24 марта 2010 года по факту пропажи женщины 1960 года рождения.

9 декабря прошлого года на прием к Александру Бастрыкину обратился отец женщины. Александр Бастрыкин поручил возобновить дело. Так, 30 марта задержали мужа убитой известного специалиста по почкам Александра Земченкова. Мужа допросили на полиграфе. Его обвинили в преступлении.

Следствием было установлено, что 23 февраля 2010 года Земченков дома поссорился с женой убил её. После чего расчленил, выбросил останки в мусор, обратился в полицию о пропаже и даже отправил заявку на передачу «Жди меня».

Сейчас идёт расследование всех обстоятельств убийства. Дело Земченкова находятся на особом контроле Председателя СК России.