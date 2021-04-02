Пьяному водителю фуры грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное ДТП на Калинина

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге завершили расследование уголовного дела о ДТП на улице Калинина, где погибли два человека. Виновник аварии в момент столкновения был пьян.

Трагедия случилась 7 октября 2020 года около 21:27. Установлено, что водитель грузовика Renault Magnum, двигаясь с превышением скорости по улице Трефолева в сторону улицы Калинина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти, в результате аварии погибла 34-летняя пассажирка легковушки, а 31-летний водитель скончался спустя несколько дней в больнице.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что за рулем грузовика был 35-летний пьяный мужчина. Он скрылся с места ДТП и не оказал помощь пострадавшим. Однако лихача удалось задержать «по горячим следам».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Водителю предъявили обвинение. Уголовное дело направили в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о розыске водителя грузовика после смертельного ДТП на улице Калинина.