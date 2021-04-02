Пьяному водителю фуры грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное ДТП на Калинина

Пьяному водителю фуры грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное ДТП на Калинина
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге завершили расследование уголовного дела о ДТП на улице Калинина, где погибли два человека. Виновник аварии в момент столкновения был пьян.

Трагедия случилась 7 октября 2020 года около 21:27. Установлено, что водитель грузовика Renault Magnum, двигаясь с превышением скорости по улице Трефолева в сторону улицы Калинина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти, в результате аварии погибла 34-летняя пассажирка легковушки, а 31-летний водитель скончался спустя несколько дней в больнице.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что за рулем грузовика был 35-летний пьяный мужчина. Он скрылся с места ДТП и не оказал помощь пострадавшим. Однако лихача удалось задержать «по горячим следам».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Водителю предъявили обвинение. Уголовное дело направили в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о розыске водителя грузовика после смертельного ДТП на улице Калинина.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп новости СПб


 

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