Дачу Воронцова отреставрируют за 39,9 млн рублей

Деньги выделят из городского бюджета.

В Санкт-Петербурге в 2021 году планируют отреставрировать фасады главного дома, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дача Воронцова «Новознаменка», который расположен на улице Чекистов. На эти цели из бюджета выделят 39,9 миллионов рублей. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе администрации города.

Беглов отметил, что объект является уникальным, поэтому Петербург готов выделять значительные средства, чтобы восстановить и сохранить его. Напоминаем, что у дачи было несколько разных владельцев – однажды она выполняла функцию городской больницы, затем в здании размещалась Третья сельскохозяйственная колония, а также Новознаменская трудовая колония.

«Реставраторам предстоит укрепить цоколь, привести в порядок оконные и дверные заполнения, отреставрировать кирпичную кладку, штукатурный слой и элементы лепного декора фасадов. Будут также отремонтированы крыльцо и аварийные конструкции балконов»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на реставрацию беседки «Брата» собрали 180 тысяч рублей.