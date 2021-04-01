На реставрацию беседки «Брата» собрали 180 тысяч рублей

На реставрацию беседки "Брата" собрали 180 тысяч рублей. Фото: кадр из фильма "Брат"

На реставрацию беседки "Брата" собрали 180 тысяч рублей. Фото: кадр из фильма "Брат"

В Санкт-Петербурге собрали средства на восстановление склепа генерал-майора Александра фон Бекмана. Больше он известен как «Беседка Брата» благодаря фильму Алексея Балабанова «Брат».

Знаменитый склеп находится в удручающем состоянии, частично разрушен. Ему необходима реставрация. Склеп генерал-майора Александра фон Бекмана находится на Смоленском лютеранском кладбище, и именно в этой беседке Данила Багров ведет разговор с Немцем. Чтобы сделать её, достаточно было собрать 40 тысяч, однако студентки Санкт-Петербургского государственного университета к концу среды собрали более 180 тысяч рублей.

Судьбой склепа озаботились студенты третьего курса СПбГУ по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Они разместили на платформе Planeta.ru краудфандинговую кампанию — сбор средств для реставрации памятника. КГИОП уже одобрил проведение восстановительных работ.

Дальше склеп, по словам студенток, ждёт составление сметы и плана проекта, согласованного с государственной историко-культурной экспертизой. А также закупка необходимых материалов и непосредственные работы на самом объекте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник конке у «Василеостровской» нашел нового владельца после многолетних атак вандалов.