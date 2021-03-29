Памятник конке у «Василеостровской» нашел нового владельца после многолетних атак вандалов

Памятник конке у метро «Василеостровская» нашел нового владельца. Последние годы он приходил в запустение. Пока собственник объекта банкротился, вандалы то и дело совершали на него набеги.

В марте памятник конки был продан на аукционе за 11 тысяч рублей. Он был приобретен петербурженкой на торгах вместе со 100% долей бывшего владельца объекта, компании «Глиссада».

Установленная у метро конка – не памятник, в объект торговли. Горожане, однако, уже привыкли считать ее достопримечательностью. В последние годы местные жители всерьез были обеспокоены из-за ее состояния.

Конка была установлена на 6-7 линии Васильевского острова в 2004-м году. Она представляет собой модель-копию трамвая на конной тяге образца 1872-1878-х годов. Именно Петербург стал первым городом Российской империи, в котором начала действовать конно-железная дорога.

Конку установила компания ООО «Глиссада». С годами к вагончику добавили лошадей и извозчика. Некоторое время там продавались авиационные и железнодорожные билеты.

После того, как касса закрылась, памятник постепенно приходил в запустение.

На конку регулярно начали нападать вандалы. Стены вагончика исписали граффити, сломали и решетку ограды памятника. Внутри конки постоянно собирался мусор.

Для уборки время от времени привлекали активистов, но их усилий было недостаточно – было ясно, что конке требуется постоянный хозяин.

В 2019-м году выяснилось, что собственнику не до сохранения достопримечательности – он был признан банкротом. У «Глиссады» тогда насчитали долг за аренду земельного участка около 4 млн рублей. На тот момент также компания выступала ответчиком по судебным делам, общая сумма выплат по которым превысила три миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы установили памятник шаверме в Приморском районе.