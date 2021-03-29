Памятник конке на Васильевском острове ушел из-под молотка за за 11 тысяч рублей

В Петербурге в Василеостровском районе города состоялась весьма выгодная сделка. Об этом сообщила «Фонтанка».
Выяснилось, что в воскресенье, 28 марта, памятник конке рядом со станцией метро «Василеостровская» ушел из-под молотка за 11 тыс. рублей.
По некоторой информации, петербурженка в середине марта приобрела на торгах 100% долей ООО «Глиссада», которой принадлежит конструкция с бетонно-пластиковыми конями.
Как оказалось, в документах это не арт-объект, а подвижный объект торговли.
Предпринимательница собирается облагородить конку.
Говорят, ее отремонтируют и организуют киоск с печатными изданиями и кофе.
Известно, что вагончик вместе со скульптурной группой был собственностью ООО «Глиссада», которое в конце 2019 года стало банкротом. «Глиссаду» оценили в 10 тысяч рублей, по размеру уставного капитала.
Ее выставили на торги. Надбавив тысячу рублей — приобрели.
На сегодняшний день скульптура вся изрисована граффити. Вагончику же повезло не меньше. В него горожане бросают мусор.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выставили на продажу коммуналку, в которой проживал известный ленинградский писатель Сергей Довлатов. Историческую недвижимость владелец оценил в 200 млн рублей.