Памятник конке на Васильевском острове ушел из-под молотка за за 11 тысяч рублей

Памятник конке на Васильевском острове ушел из-под молотка за за 11 тысяч рублей
Конка появилась на 6–7-й линиях Васильевского острова в 2004 году. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Василеостровском районе города состоялась весьма выгодная сделка. Об этом сообщила «Фонтанка».

Выяснилось, что в воскресенье, 28 марта, памятник конке рядом со станцией метро «Василеостровская» ушел из-под молотка за 11 тыс. рублей.

По некоторой информации, петербурженка в середине марта приобрела на торгах 100% долей ООО «Глиссада», которой принадлежит конструкция с бетонно-пластиковыми конями.

Как оказалось, в документах это не арт-объект, а подвижный объект торговли.

Предпринимательница собирается облагородить конку.

Говорят, ее отремонтируют и организуют киоск с печатными изданиями и кофе.

Известно, что вагончик вместе со скульптурной группой был собственностью ООО «Глиссада», которое в конце 2019 года стало банкротом. «Глиссаду» оценили в 10 тысяч рублей, по размеру уставного капитала.

Ее выставили на торги. Надбавив тысячу рублей — приобрели.

На сегодняшний день скульптура вся изрисована граффити. Вагончику же повезло не меньше. В него горожане бросают мусор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выставили на продажу коммуналку, в которой проживал известный ленинградский писатель Сергей Довлатов. Историческую недвижимость владелец оценил в 200 млн рублей.

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