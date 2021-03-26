Квартиру Довлатова в Петербурге продают за 200 миллионов

В Петербурге выставили на продажу коммуналку, в которой проживал известный ленинградский писатель Сергей Довлатов. Историческую недвижимость владелец оценил в 200 млн рублей.

Речь идет о коммунальной квартире в доме №23 на улице Рубинштейна, в которой Сергей Довлатов жил с 1944 по 1975 год. Об этом напоминают мемориальная доска на фасаде и скульптура писателя, появившаяся на углу с Щербаковым переулком. Ранее комнату хотели превратить в музей.

Соответствующее объявление появилось на сайте ЦИАН, однако после проявленного любопытства со стороны журналистов «объявление было снято с публикации».

Квартира была выставлена на продажу еще в декабре 2020 года, но привлекла внимание общественности лишь после такого повышения цены продажи. Примечательно, что такие же квартиры в этом доме стоят в несколько раз меньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о 10 адресах в Петербурге, связанных с именем Сергея Довлатова.