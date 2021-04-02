Tele2 продлевает акцию для своих абонентов на киносеансы в «КАРО»

Tele2 дарит привилегии своим абонентам при посещении кинотеатров «КАРО» в Санкт-Петербурге. Скидка 25% на фильмы в прокате сети продлена до 28 декабря 2021. Акция актуальна для компании до пяти человек при оформлении билетов в одном заказе.

Tele2 продолжает менять правила и предлагает абонентам целый год просмотра главных киноновинок на особых условиях. У клиентов Tele2 есть возможность приятно провести время с выгодой для себя, наслаждаясь кинопремьерами 2021 года. До 28 декабря петербуржцы могут воспользоваться предложением оператора и применить скидку 25% при покупке билетов в сети кинотеатров «КАРО». Акция актуальна для семей или компании друзей – предложение распространяется на билеты в количестве до пяти штук в одном заказе и действует еженедельно.

Tele2 в рамках стратегии lifestyle enabler поддерживает стиль жизни своих клиентов и дарит им полезные и приятные преимущества просто за то, что они абоненты. Продление партнерства с сетью кинотеатров «КАРО» обусловлено актуальностью акции. Именно категория «Кино» из всех предложений программы лояльности «Больше» продолжает лидировать в предпочтениях участников.

Чтобы принять участие в акции Tele2 и «КАРО», необходимо зайти в мобильное приложение «Мой Tele2» и перейти в раздел программы лояльности «Больше». Выбрав предложение «Скидка 25% на кино» и активировав его, абонент получит SMS с промокодом. Код можно использовать при покупке билетов на сайте или в специальных билетных терминалах. Каждый абонент может пользоваться акцией еженедельно. Срок активации промокода (возможность использования) ограничен последним днем календарной недели – воскресением. Более подробные условия акции доступны по ссылке.