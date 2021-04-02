Полиция выясняет обстоятельства аварии в Тосно, в которой погибла 81-летняя женщина

В ДТП винят водителя грузовика – он вылетел на тротуар и сбил пенсионерку.

В Ленинградской области произошла серьезная авария, в результате которой погибла 81-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

ДТП случилось сегодня, 2 апреля, в Тосно на проспекте Ленина. Там грузовик по непонятной причине вылетел на тротуар и наехал на прохожую. В результате инцидента женщина получила серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.

Известно, что за рулем грузовика находился 33-летний водитель. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто виноват в случившемся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сбежавший с места смертельного ДТП водитель фуры отправится под суд: трагические аварии в Петербурге продолжаются.