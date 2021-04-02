Полиция выясняет обстоятельства аварии в Тосно, в которой погибла 81-летняя женщина

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Тосно, в которой погибла 81-летняя женщина
Пенсионерка скончалась после аварии. Фото: pixabay

В ДТП винят водителя грузовика – он вылетел на тротуар и сбил пенсионерку.

В Ленинградской области произошла серьезная авария, в результате которой погибла 81-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

ДТП случилось сегодня, 2 апреля, в Тосно на проспекте Ленина. Там грузовик по непонятной причине вылетел на тротуар и наехал на прохожую. В результате инцидента женщина получила серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.

Известно, что за рулем грузовика находился 33-летний водитель. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто виноват в случившемся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сбежавший с места смертельного ДТП водитель фуры отправится под суд: трагические аварии в Петербурге продолжаются.

дтп смерть тосно


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция выясняет обстоятельства аварии в Тосно, в которой погибла 81-летняя ...
Для участников ПМЭФ запустят дополнительные «сапсаны»
Сбежавший с места смертельного ДТП водитель фуры отправится под суд: ...
Дворцовый мост включит синюю подсветку в поддержку людей с аутизмом
За зиму с ЗСД вывезли 27,5 тысяч кубометров снега: это горка высотой с ...
Семак рассказал о готовности «Зенита» к игре с «Химками»
В Горбунках задержали и.о. главы администрации: его подозревают в хищении ...
В Кингисеппе задержали мужчину, размахивавшего предметов, похожим на гранату