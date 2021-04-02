Сбежавший с места смертельного ДТП водитель фуры отправится под суд: трагические аварии в Петербурге продолжаются

Водителю фуры грозит до 15 лет заключения. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Водителю фуры грозит до 15 лет заключения. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Северной столице подошло к концу расследование аварии с двумя погибшими по вине водителя большегруза. Трагическое ДТП случилось в октябре 2020 года на улице Калинина в Кировском районе Петербурга.

Водитель грузовика Renault Magnum около девяти часов вечера с большой скоростью двигался по улице Трефолева в сторону улицы Калинина. Не справившись с управлением, он выехал на «встречку», где столкнулся с легковушкой Volkswagen Jetta. В салоне иномарки находились 31-летний водитель и 34-летняя пассажирка. Девушка погибла на месте, а молодой человек скончался позже в больнице.

В ходе расследования выяснилось, что лихач управлял фурой в нетрезвом состоянии: испугавшись, он скрылся с места ДТП и не оказал помощи пострадавшим. Правда, его задержали по горячим следам. Теперь, когда доказательная база собрана и все обстоятельства аварии установлены, наказание водителю назначит Кировский районный суд.

Напомним, что за последнее время в Петербурге произошло еще несколько громких ДТП, в которых погибли люди. Совсем недавно, 13 марта, на Васильевском острове, на перекрестке улиц Наличной и Нахимова, Range Rover на огромной скорости буквально смял выезжавшего на главную Volkswagen Polo. За рулем легковой иномарки находился таксист.

Основной удар внедорожника пришелся как раз на водительское место. Полученные 26-летним таксистом травмы оказались несовместимы с жизнью, он мгновенно скончался. Водитель Range Rover задержан.

В начале февраля произошла еще одна трагическая авария, на этот раз на Приморском шоссе в Курортном районе города, неподалеку от Солнечного. Водитель маршрутного автобуса №305 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем оказался в кювете, завалившись набок. В результате ДТП погибла 71-летняя женщина, еще четверо получили травмы.

Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались, чтобы помочь приподнять автобус и достать заблокированных пассажиров. Позже в социальных сетях очевидцы отмечали, что перед аварией водитель маршрутки ехал слишком быстро, не учитывая сложные погодные условия. Водителя задержали, заведено уголовное дело.

Еще одно ДТП, унесшее жизни юной девочки, произошло 27 марта в городе Тосно Ленинградской области. 29-летняя автоледи не пропустила подростков 15 и 16 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Старшая из девушек скончалась на месте, вторая пострадавшая попала в больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства этого происшествия пока выясняются.