Задержан участник смертельного ДТП с такси на Наличной

Полицейские задержали водителя Range Rover, ставшего участником смертельного ДТП в Василеостровском районе Петербурга.
Трагическая авария случилась 13 марта у дома 48 по Наличной улице. По данным следствия, 31-летний водитель за рулем Range Rover столкнулся со встречным Volkswagen Polo, под управлением 26-летнего водителя. После обе машины отбросило на стоявшие два автомобиля Hyundai Solaris.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате столкновения водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция начала проверку смертельного ДТП с такси на Наличной.