Задержан участник смертельного ДТП с такси на Наличной

Задержан участник смертельного ДТП с такси на Наличной
Водителя легковушки пришлось вырезать из салона. К сожалению, он не выжил. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Полицейские задержали водителя Range Rover, ставшего участником смертельного ДТП в Василеостровском районе Петербурга.

Трагическая авария случилась 13 марта у дома 48 по Наличной улице. По данным следствия, 31-летний водитель за рулем Range Rover столкнулся со встречным Volkswagen Polo, под управлением 26-летнего водителя. После обе машины отбросило на стоявшие два автомобиля Hyundai Solaris.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате столкновения водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция начала проверку смертельного ДТП с такси на Наличной.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб смертельное ДТП


 

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