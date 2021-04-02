Ученики школы №346 обнаружили в столовой таракана

Ученики школы №346 обнаружили в столовой таракана
Ученики школы №346 обнаружили в столовой таракана. Фото: скрин видео из группы "ШКОЛЬНЫЙ РЕВИЗОРРО"

Ученики школы №346 Невского района Санкт-Петербурга в столовой сняли на видео таракана. Насекомое бегало по обеденному столу,. Видео было опубликовано в группе «Школьный ревизорро».

Родители сообщили, что видео было снято 4 марта. Такое происходит не первый раз. Качество еды тоже страдает. За питание в школе отвечает компания «Комбинат социального питания Волна».

Ученики школы №346 обнаружили в столовой таракана. Фото: скрин из группы «ШКОЛЬНЫЙ РЕВИЗОРРО»

Родители не раз жаловались на антисанитарию директору. Однако, он игнорировал родителей детей. Родители собрали решили отправит собранные материалы в соответствующие органы.

В администрации пообещали найти виновных, сообщает «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». Там также сказали, что в середине месяца в школе № 346 провели обработку здания и столовой тоже.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школах Петербурга появятся профильные классы з 1,25 млрд рублей.

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