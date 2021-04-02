В Петербурге за неделю ликвидировали 39 незаконных торговых точек

В Петербурге за неделю ликвидировали 39 незаконных торговых точек
Граждане не имели разрешение на торговлю. Фото: ККИ

В ходе рейдов изъяли более 2,3 тысяч единиц товара, а также торговое оборудование.

В Санкт-Петербурге на этой неделе прошли очередные рейды по проверке уличной торговли. В результате было закрыто 39 незаконных торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что проверки состоялись в Центральном, Кировском, Невском, Фрунзенском, Колпинском, Калининском, Красносельском, Выборгском и Московском районах. В результате было изъято 2332 единицы товара и торговое оборудование: весы, стенды, лотки и прилавки. Сейчас изъятые предметы находятся на складах временного хранения.

Известно, что на торговых точках продавали хлебобулочные изделия, молочную продукцию, кофе, одежду, аксессуары к мобильным телефонам. За продажу товаров в неустановленных местах все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что предпринимателя из Выборга оштрафовали за торговлю «санкционкой».

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