Стволовые клетки лягушек превратились в живых роботов Ксеноботов 2.0

Исследователи из Америки смогли создать новую модель роботов. Для этого они воспользовались стволовыми клетками лягушек.

Научную работу создали сотрудники университетов Вермонта и Тафтса.

В ходе специального исследования полученные Ксеноботы 2.0 показали усовершенствованные способности.

Имеется в виду то, что улучшенным роботам, не обязательно задействовать мышцы, чтобы двигаться быстрее.

В частности, специалисты зафиксировали наличие коллективного мышления у созданных роботов.

Эмбриональная энергия помогла им придерживаться более продолжительного жизненного цикла и заниматься регенерацией.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки располагали микромашины в различные условия, и выяснилось, что роботы могут создавать новое тело.

При том оно будет совсем иным и не будет походить на старое.

Важно отметить, что исходный набор ДНК сохранялся.

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