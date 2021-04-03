Таяние ледяных щитов, в конце последнего ледникового периода, повысило уровень моря до 18 метров

Ученые из Даремского университета выяснили, что таяние льда может повысить уровень моря лишь на 3,6 метра за 100 лет. Такое исследование может предсказать, что ждет человечество в скором времени.

Постоянные изменения климата повышают уровень моря, это представляет собой сильную угрозу.

Исследователи рассмотрели геологическую информацию об уровне моря в прошлом, дабы выяснить, что из себя представляют ледяные щиты сегодня.

Так стало ясно, что около пятнадцати тысяч лет назад, это было в конце последнего ледникового периода, произошел импульс талой водой. Это спровоцировало резкий подъем уровня моря.

Специалисты при помощи современных методов моделирования решили понять источники подобной воды.

Оказалось, что большая часть жидкостей могла появиться из-за ледниковых щитов Северной Америки.

Отмечается, что роль Антарктиды здесь была минимальна.

Создатели научной работы рассказали, что на данный момент хотят выяснить, что способствовало таянию льда и какое влияние массивный приток талой воды оказал на океанские течения в Северной Атлантике.

Авторы исследования признались, что много времени уделяют этому вопросу.

Это все связано с тем, что данная проблема подразумевает большое количество «подводных камней». Например, любое нарушение Гольфстрима в связи с таянием ледяного щита Гренландии серьезно отразиться на климате Англии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследователи из Америки смогли создать новую модель роботов. Для этого они воспользовались стволовыми клетками лягушек.