Роспотребнадзор о ротавирусе в гимназии 642: инфекция найдена в воде после прорыва труб

Гимназия №642 "Земля и Вселенная" - один из самых крупных образовательных комплексов Санкт-Петербурга и крупнейший в Василеостровском районе. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Гимназия №642 "Земля и Вселенная" - один из самых крупных образовательных комплексов Санкт-Петербурга и крупнейший в Василеостровском районе. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Петербурге стали известны результаты расследования об острой кишечной инфекции в гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу.

Ко второму апреля среди учеников гимназии выявили 19 случаев кишечной инфекции. Из них четыре обнаружено при лабораторном обследовании контактных лиц. Ротавирус установлен у двух детей, диагноз «Гатроэнтеропатия Норволк» установлен трем детям. Госпитализированы в инфекционный стационар три ребенка, на 2 апреля все выписаны на амбулаторное лечение.

Расследование выяснило, что 25 марта в гимназии прорвало трубу с холодной водой. Когда закончили устранять аварию, то не стали промывать и дезинфецировать трубы. Это является нарушением требований к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Позднее «Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга» провел лабораторное исследование проб холодной воды и в двух из них был найден ротавирус.

Управление составило протокол, согласно которому деятельность гимназии № 642 «Земля и Вселенная» временно приостанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор провел проверку в 642-й гимназии в Василеостровском районе Петербурга. 31 марта, в медучреждение с признаками ротовирусной инфекции обратились трое учащихся. Роспотребнадзор установил, что организация питания в школе осуществляется в полном соответсвии с санитарными нормами и правилами. С начала года на горячую линию не поступило ни одной жалобы по поводу организации питания в данном учреждении.