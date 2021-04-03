В Петербурге почтут память о погибших в теракте в метро

В Петербурге почтут память о погибших в теракте в метро
В Петербурге почтут память о погибших. Фото: vk.com/spb_today

Памятные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в годовщину теракта в метро. Это будет четвёртая годовщина. В Троице-Измайловском соборе пройдёт панихида по погибшим.

Затем горожане возложат цветы у памятной таблички в вестибюле станции «Технологический институт». Санкт-Петербуржцам напомнили о соблюдении социальной дистанции и использовании масок во избежание распространения COVID-19.

Взрыв между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Петербурге был 3 апреля 2017 года в половине третьего дня. В результате теракта пострадало более ста человека, 15 погибли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тверской области ФСБ пресечён акт терроризма

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