В Тверской области ФСБ пресечён акт терроризма

В Тверской области Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку теракта на одном из объектов топливно-энергетического комплекса сторонником запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». При задержании мужчина оказал сопротивление и был уничтожен. Никто из сотрудников спецслужбы и граждан не пострадал.

Гражданин Российской Федерации действовал по указанию главарей террористов. Он смог купить средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. На месте задержания у мужчины оказался пистолет и самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, ФСБ ликвидировала 37 подпольных оружейных мастерских в российских регионах.