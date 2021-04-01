В Тверской области ФСБ пресечён акт терроризма

В Тверской области ФСБ пресечён акт терроризма
В Тверской области ФСБ пресечён акт терроризма. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Тверской области Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку теракта на одном из объектов топливно-энергетического комплекса сторонником запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». При задержании мужчина оказал сопротивление и был уничтожен. Никто из сотрудников спецслужбы и граждан не пострадал.

Гражданин Российской Федерации действовал по указанию главарей террористов. Он смог купить средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. На месте задержания у мужчины оказался пистолет и самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, ФСБ ликвидировала 37 подпольных оружейных мастерских в российских регионах.

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