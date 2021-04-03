Спортивный директор «Зенита» Рибалта покидает пост

«Зенит» подтвердил увольнение спортивного директора Хавьера Рибалты. Он планирует уйти раньше срока истечения договора, сообщает пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко. Он заявил «Чемпионату», что имя следующего спортивного директора скоро все узнают, и в футбольном клубе есть понимание, как будет развиваться спортблок.

Хавьер Рибалта стал спортивным директором футбольной команды «Зенит» 2 года назад. Есть информация, что интерес к Рибалте питает «Парма». Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице. Команда Семака опережает «Спартак». Разница у соперников в 4 очка. Ближайший матч «Зенита» состоится 5 апреля. Соперниками будут подмосковные «Химки».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак рассказал о готовности «Зенита» к игре с «Химками».