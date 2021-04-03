Спортивный директор «Зенита» Рибалта покидает пост

Спортивный директор &#171;Зенита&#187; Рибалта покидает пост
Рибалта покидает пост. Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» подтвердил увольнение спортивного директора Хавьера Рибалты. Он планирует уйти раньше срока истечения договора, сообщает пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко. Он заявил «Чемпионату», что имя следующего спортивного директора скоро все узнают, и в футбольном клубе есть понимание, как будет развиваться спортблок.

Хавьер Рибалта стал спортивным директором футбольной команды «Зенит» 2 года назад. Есть информация, что интерес к Рибалте питает «Парма». Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице. Команда Семака опережает «Спартак». Разница у соперников в 4 очка. Ближайший матч «Зенита» состоится 5 апреля. Соперниками будут подмосковные «Химки».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак рассказал о готовности «Зенита» к игре с «Химками».

зенит новости СПб санкт-петербург спорт футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Bloomberg оценило темпы восстановления экономики России
Спортивный директор «Зенита» Рибалта покидает пост
Петербургского депутата Резника допросили по делу о наркотиках
В Петербурге почтут память о погибших в теракте в метро
Песков заявил, что усиление войск НАТО на Украине говорит о необходимости ...
Таяние ледяных щитов, в конце последнего ледникового периода, повысило ...
На ток-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони «Comment Out» ...
Голикова думает, что численность населения России пойдет на спад в ...