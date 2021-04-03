В Петербурге появится более 200 новых остановок

В Петербурге появится более 200 новых остановок. Фото: Gazeta.SPb.ru / Валентин Егоршин

В Петербурге появится более 200 новых остановок. Фото: Gazeta.SPb.ru / Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге установят 211 новые остановки в рамках проекта изменений маршрутов общественного транспорта в Северной столице, который вступит в силу с июля 2022 года.

Работы пройдут в три этапа, сообщает Городской комитет по транспорту. В Санкт-Петербурге установят 12 остановок, ещё 8 — в Славянке. За счёт СПб ГКУ «ДОДД СПб» в Северной столице о обустроят 29 остановок.

По программе «Устройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта» в Санкт-Петербурге на 1 этапе будет 34 новых объекта, на 2 — 31, и 96 на 3 этапе.

Эти остановки нужны для осуществления масштабной реформы системы пассажирских перевозок города, пояснили в комитете.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники Петербурга объяснили изношенность дороги КАД.