Полиция пресекла деятельность распространителей «закладок»

Полиция пресекла деятельность кладменов. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция пресекла деятельность кладменов. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

1 апреля в 7 часов вечера на перекрестке ул. Камышовая и Богатырского пр. сотрудниками МВД были задержаны двое мужчин 24 и 29 лет.

В ходе досмотра транспортного средства: «Форд Мандэо» на котором передвигались мужчины, было обнаружено и изъято: 66 комков из вещества цементной смеси серого цвета. Согласно справки проведенному исследованию, в указанных комках обнаружено наркотическое средство. Общая масса изъятого устанавливается.

В результате дальнейших мероприятий указанные лица изобличены в том, что с целью сбыта наркотических средств посредством оборудования тайников – закладок зарегистрировали интернет – магазин, расположенный на торговой площадке в даркнете, в котором выполняли роль администраторов, операторов и закладчиков. Так же были установлены координаты 78 закладок с наркотическим средством на территории Приморского, Московского, Выборгского районов Санкт-Петербурга.

В настоящее время проводятся мероприятия по обнаружению и изъятию указанных закладок. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицией задержана группа преступников, выращивавших и продававших наркотики.