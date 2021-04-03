Петербургские хирурги удалили пациенту семикилограммовую опухоль

Операцию по удалению опухоли мягких тканей бедра весом более 7 кг провели в петербургском онкоцентре.

Как сообщает городской комитет по образованию, в 2018 году 43-летний пациент обнаружил припухлость на поверхности правого бедра. Ему провели МРТ, которое выявило образование размером около 13 см. Однако мужчина дошел до онкологов только в октябре 2019 года, когда опухоль начала увеличиваться. Ему поставили диагноз миксофибросаркома — это злокачественная опухоль мягких тканей.

В следующий раз мужчина пришел к врачам в феврале 2021 года, когда опухоль увеличилась более чем в два раза. С его слов, в его планы по лечению вмешались ипотека и пандемия.

Перед операцией размер опухоли составлял 17,6х19,9х30см. При этом новообразование сдавливало жизненно важные сосуды и нервы. Мужчина пролежал на операционном столе четыре часа, все прошло успешно.

«Позднее обращение пациента за помощью привело к такой большой травматичной операции. В связи с тем, что пришлось удалить практически все мышцы, разгибающие голень, мужчине придется постоянно ходить в туторе (ортезе) на коленный сустав», — сообщили в онкоцентре.

Сейчас пациент проходит сеансы лучевой терапии и находится под наблюдением врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская больница им. Семашко больше не принимает коронавирусных пациентов.