Петербургская больница им. Семашко больше не принимает коронавирусных пациентов

Акушерское отделение будет выполнять свои профильные обязанности.

В Санкт-Петербурге больница №38 имени Семашко перестанет принимать коронавирусных пациентов. Об этом 1 апреля сообщает межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Теперь свою работу возобновляет прием в акушерское отделение. Известно, что оно начнет работать со 2 апреля, а пятого апреля заработают другие отделения больницы.

За месяц выздоровели 47,3 тысячи человек, что на 30% меньше, чем за февраль. На 43% упало количество госпитализаций: в марте врачи наблюдали за 17 тысячами пациентов, а в феврале 29,9 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в марте снизилось количество зараженных коронавирусом.