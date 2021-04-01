В Петербурге в марте снизилось количество зараженных коронавирусом

В Петербурге в марте снизилось количество зараженных коронавирусом
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Также упало число госпитализаций. Эксперты считают, что ситуация налаживается.

В Санкт-Петербурге за март снизилось количество зараженных коронавирусом – заболеть успели 27,7 тысяч человек. В феврале положительные результаты теста на инфекцию получили 41,1 тысяча пациентов. Об этом сообщается справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, опубликованной сегодня, 1 апреля, на сайте Смольного.

За месяц выздоровели 47,3 тысячи человек, что на 30% меньше, чем за февраль. На 43% упало количество госпитализаций: в марте врачи наблюдали за 17 тысячами пациентов, а в феврале 29,9 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 5,5 тыс. заболевших ковид-19 медиков получили выплаты.

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