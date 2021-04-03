Военный спутник РФ сошел с орбиты и сгорел над Тихим океаном

Российский военный спутник «Космос-2525» разрушился в слоях атмосферы над Тихим океаном.

Согласно данным ВВС США, опубликованным на специализированном сайте space-track.org, военный спутник сошел с орбиты и вошел в атмосферу Земли еще 1 апреля.

По информации американских военных, аппарат сгорел и разрушился почти в восемь утра по московскому времени над южной частью Тихого океана.

Военный спутник «Космос-2525» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в» с космодрома «Плесецк». Это произошло 29 марта 2018 года. Аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление средствами Космических войск ВКС России. О назначении спутника официально не сообщалось.

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