Скончался один из создателей НИУ ВШ Лев Любимов

В Северной столице ушел из жизни Лев Любимов — доктор экономических наук, один из создателей НИУ Высшей школы экономики. Ему было 84 года.

Об этом стало известно в субботу, 3 апреля. О смерти экономиста сообщается на сайте университета. Причины смерти не уточняются. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

«Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Лев Любимов родился 14 июня 1936 года в Рязани. Он получил образование в Рязанском Государственном педагогическом университете, а после учился в Институте экономики и международных отношений АН СССР. В последующие годы он защитил докторскую диссертацию и получил ученое звание профессора.

Стал первым проректором НИУ ВШЭ в 1995 году, с 2006 года — заместитель научного руководителя ГУ ВШЭ. Он изучал проблемы международной экономики, входил в состав членов специализированных ученых советов Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института США и Канады РАН.

До 1996-го был членом Совета по гуманитарному образованию при правительстве РФ.