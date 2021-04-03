Врач рассказала, в каких случаях кофе может быть опасность для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, почему в некоторых случаях употребление кофе может быть опасно для здоровья.

Она отметила, что этот напиток истощает нервную систему, вызывает рефлюкс и различные проблемы с желудком, поэтому пить его нужно дозированно. По словам врача, двух чашек в день будет достаточно. Кофе лучше не пить натощак.

«Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить»,- сказал Дианова в эфире телеканала «Звезда».

Врач также посоветавала включать в рацион только качественный зерновой кофе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Канады определили способ определить подлинность кофейных напитков. Производители зачастую смешивают арабику (дорогой сорт кофе) и робусту (дешевый сорт кофе), чтобы получить оптимальную стоимость конечного продукта.