После истязания ребенка в Ростовской области возбуждено уголовное дело

После истязания ребенка в Ростовской области возбуждено уголовное дело
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В отношении жительницы Ростовской области и ее мужа возбуждено уголовное дело.

Они подозреваются в истязании восьмилетней дочери. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону. Дело возбуждено по статье УК РФ об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как полагает следствие, 24-летняя женщина и ее 23-летний муж, который приходится девочке отчимом, связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками, а также систематически наносили ей побои. Подозреваемые задержаны. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцев поразили новости об очередной трагедии – в квартире на Приморском проспекте нашли труп пятилетнего мальчика. Следователи обнаружили на его теле следы насильственной смерти.

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После истязания ребенка в Ростовской области возбуждено уголовное дело
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