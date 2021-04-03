На главу Минздрава ФРГ подали иск в суд из-за поставок масок

Сын экс-канцлера Германии Гельмута Коля подал иск на главу Минздрава ФРГ Йенса Шпана из-за сорванных поставок медицинских масок. Речь идет о сумме около 5,5 миллиона евро.

По словам истца, прошлой весной принадлежащая ему фирма была одним из победителей на поставку масок министерству здравоохранения, сообщает таблоид Bild.

Но в итоге маски не приняли. По словам Коля, возглавляемое Шпаном министерство «внезапно» заявило, что маски не водонепроницаемые, хотя изначально это не обговаривалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски рассказал, что рекомендует носить сразу две медицинские маски, чтобы лучше защитить себя от коронавируса.