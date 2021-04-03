На главу Минздрава ФРГ подали иск в суд из-за поставок масок

На главу Минздрава ФРГ подали иск в суд из-за поставок масок
Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава Фото: pixabay

Сын экс-канцлера Германии Гельмута Коля подал иск на главу Минздрава ФРГ Йенса Шпана из-за сорванных поставок медицинских масок. Речь идет о сумме около 5,5 миллиона евро.

По словам истца, прошлой весной принадлежащая ему фирма была одним из победителей на поставку масок министерству здравоохранения, сообщает таблоид Bild.

Но в итоге маски не приняли. По словам Коля, возглавляемое Шпаном министерство «внезапно» заявило, что маски не водонепроницаемые, хотя изначально это не обговаривалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски рассказал, что рекомендует носить сразу две медицинские маски, чтобы лучше защитить себя от коронавируса.

Германия маски ФРГ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пушков высказался о песне Манижи для Евровидения
На главу Минздрава ФРГ подали иск в суд из-за поставок масок
Турция четвертый день подряд обновляет рекорды по суточным заражениям ...
Стали известны симптомы, сигнализирующие о приближающемся сердечном приступе
Повторный тест подтвердил COVID-19 у президента Аргентины
После истязания ребенка в Ростовской области возбуждено уголовное дело
Ученый рассказал, появится ли Заворотнюк снова в кино
Греция продлила разрешение на въезд четырех тысяч россиян