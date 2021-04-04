В Бразилии к борьбе с коронавирусом хотят привлечь ветеринаров

В Бразилии к расширению программы вакцинации населения от COVID-19 планируют привлечь ветеринарные клиники и производителей вакцин для животных.

По словам главы бразильского минздрава Марсело Кейрога, исследовательские институты страны уже почти готовы предоставить собственную вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.

Но этого не хватит для покрытия нужд вакцинации самой большой латиноамериканской страны. Поэтому власти страны решили привлечь к производству и распространению новой вакцины ветеринарные клиники и производителей.

Ранее Бразилия подписала соглашение с Россией на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V». Первый замглавы министерства Элсио Франко рассказал, что «Спутник V» пока не одобрен национальным регулятором (Anvisa), поэтому для экстренного использования вакцины требуется официальное разрешение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что последние несколько дней министерство публикует на своем сайте только информацию о новых случаях заражения за минувший день. По словам бразильского лидера, обновление общих данных по коронавирусу не свидетельствует о текущей обстановке в стране.