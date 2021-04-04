В доме пенсионера в Ленобласти нашли три мины времен ВОВ

В доме пенсионера в Ленобласти нашли три мины времен ВОВ
Взрывотехники забрали мины для дальнейшей утилизации. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили три мины времен войны. Они находились в доме местного жителя.

Так, еще 17 февраля 77-летний мужчина попал в поле зрения стражей порядка — но проходил он по другому делу. В ходе обысков в его квартиры были найдены мины. И хотя боеприпасы, скорее всего, и военных лет, каждый из них вполне боеспособен.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что боеприпас времен войны нашли на газоне в Петербурге. Предмет был изъят для дальнейшей утилизации на специальном полигоне.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полиция снаряд времен ВОВ


 

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