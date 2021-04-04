В доме пенсионера в Ленобласти нашли три мины времен ВОВ

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили три мины времен войны. Они находились в доме местного жителя.
Так, еще 17 февраля 77-летний мужчина попал в поле зрения стражей порядка — но проходил он по другому делу. В ходе обысков в его квартиры были найдены мины. И хотя боеприпасы, скорее всего, и военных лет, каждый из них вполне боеспособен.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что боеприпас времен войны нашли на газоне в Петербурге. Предмет был изъят для дальнейшей утилизации на специальном полигоне.