Экс-участница «Дома-2» устроила дебош в такси в Сосновом Бору

Кузнецова активно снимала истории для Instagram, чтобы у таксиста якобы не сдали нервы, и он не вышвырнул ее из машины. Фото: скриншот instagram

Кузнецова активно снимала истории для Instagram, чтобы у таксиста якобы не сдали нервы, и он не вышвырнул ее из машины. Фото: скриншот instagram

Экс-участница российского реалити-шоу «Дом-2» Алена Кузнецова, которая раньше была парнем по имени Алексей, оказалась в центре скандала. Таксист в Ленобласти вызвался довести девушку до города, но та начала оскорблять его и его мать.

Девушка хотела добраться из Соснового Бора в Кудрово, однако за ней приехало авто не бизнес-класса, а всего лишь эконом. Она все же села в машину, но дороге решила «поделиться впечатлениями» от города.

В группе «BL Сосновый Бор» в социальной сети «ВКонтакте», пассажирка, не стесняясь в выражениях, принялась оскорблять мать таксиста, местных жителей и желать смерти самому водителю.

Происходящее девушка снимала на телефон и выкладывала видео в Instagram. В итоге водитель не выдержал и высадил пассажирку в районе поселка Шепелево, предварительно вызвав правоохранителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ток-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони «Comment Out» случился очередной скандал.