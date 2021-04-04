Власти США запретили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе

Американское правительство постановило отдать завод Emergent Biosolutions под производство более простой однокомпонентной вакцины. Фото: Pixabay

Американское правительство постановило отдать завод Emergent Biosolutions под производство более простой однокомпонентной вакцины. Фото: Pixabay

Власти США остановят производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе.

Соответствующее решение приняла администрация американского президента Джо Байдена. Вероятной причиной послужила ситуация с потерей 15 млн доз вакцины от Johnson & Johnson из-за производственной ошибки — в ходе производства вакцин их компоненты оказались смешаны.

Как сообщило издание The New York Times, завод полностью перейдет под контроль американской компании Johnson & Johnson.

В настоящее время руководство AstraZeneca ведет переговоры с властями США о поиске новой площадки для производства своей версии вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании выявили 30 случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca.