Власти США запретили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе

Власти США запретили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе
Американское правительство постановило отдать завод Emergent Biosolutions под производство более простой однокомпонентной вакцины. Фото: Pixabay

Власти США остановят производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе.

Соответствующее решение приняла администрация американского президента Джо Байдена. Вероятной причиной послужила ситуация с потерей 15 млн доз вакцины от Johnson & Johnson из-за производственной ошибки — в ходе производства вакцин их компоненты оказались смешаны.

Как сообщило издание The New York Times, завод полностью перейдет под контроль американской компании Johnson & Johnson.

В настоящее время руководство AstraZeneca ведет переговоры с властями США о поиске новой площадки для производства своей версии вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании выявили 30 случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca.

AstraZeneca вакцина от коронавируса США


 

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Власти США запретили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе
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