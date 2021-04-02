В Великобритании выявили 30 случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca

В Великобритании зафиксировано 30 случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной AstraZeneca. Об этом сообщило местное управление по контролю лекарственных средств.

Так, всего, по их данным, было выявлено 30 таких случаев. 22 из них – это тромбозы церебральных венозных синусов головного мозга. Остальные восемь случаев связаны с тромбозами других вен.

Всего в Великобритании было распределено около 18,1 млн доз препарата AstraZeneca. Таким образом, тромбоз наблюдается у одного из 600 тыс. получивших вакцину.

Напоминаем, что по всему миру выявлено несколько случаев, когда у людей были серьезные последствия после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Эксперты пытаются выяснить, как укол мог повлиять на самочувствие пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не так с вакциной AstraZeneca.